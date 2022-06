Tirols „Wasserschatz“ für die Zukunft absichern

90 Prozent des heimischen Trinkwassers kommt aus den über 10.000 Quellen, für den Rest sorgt das Grundwasser. 40 Millionen Euro werden in Tirol jährlich in die kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert. Um in Zukunft einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und „diesen Wasserschatz für künftige Generationen abzusichern“, wie LHStv. Josef Geisler betont, will man die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden forcieren.