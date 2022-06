Vom Schottersee zur ausgetrockneten Grube

Wolfgang Bauer wohnt seit 2010 am Föhrensee. Er erinnert sich an Zeiten, in denen das Wasser so hoch war, dass Keller unter Wasser standen. Noch vor einem Jahr konnte er von seiner Terrasse aus das Wasser sehen. Heute sieht er nur Schotter. „So niedrig war der Wasserstand noch nie“, berichtet Bauer.