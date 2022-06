Ein Fest für alle Sinne in malerischer Kulisse

Kunst und Kulinarik

Heuer mit dabei sind „besondere Künstler wie Karl Markovics, Benjamin Schmid oder Emmanuel Tjeknavorian. Damit ist das Kulturfest für mich wie jedes Jahr der Höhepunkt der kulturellen Aktivitäten im Schloss Walpersdorf“, freut sich der künstlerische Leiter Harald Kosik. Markovics lädt etwa gemeinsam mit dem Duo BartolomeyBittmann am 21. Juli zu einer musikalisch-literarischen Reise bis in die Abgründe der menschlichen Seele. Weiteres Highlight: Star-Geiger Benjamin Schmid zeigt anlässlich des 60. Todesjahres am 23. Juli eine Hommage an Komponist Fritz Kreisler.