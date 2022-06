Pride-Binde? Neuer „nicht dafür oder dagegen“

Vier 1:1 in Serie, drei davon in der Nations League, sollen genug sein. Deutschlands Fußball-Nationalteam geht am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Mönchengladbach mit klarer Siegvorgabe ins Duell mit Europameister Italien, der an der Spitze von Gruppe A3 liegt. Bei einem „Dreier“ könnte die DFB-Auswahl Platz eins erobern, bei einer Niederlage droht der Absturz auf den Abstiegsrang. Dort liegt aktuell England, das in Wolverhampton zeitgleich die Ungarn empfängt.