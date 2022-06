Home-Invasion bei Graz: Lebenslang für Angeklagte!

„Sie redet jeden Tag davon“, erzählt die Mutter des dreijährigen Mädchens. Sie schildert auch, wie viel Angst ihre Tochter hatte. Unvorstellbar, was das Kind miterleben musste. Vor seinen Augen wurde der Großmutter mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf und in die Seiten geschlagen. Mit einem Messer wurde ihr in den Rücken gestochen, bis der Griff abbrach. Der Täter holte ein zweites Messer aus der Küche, das im Rücken der Frau stecken blieb. „Sie schreckt oft nachts auf und versteckt sich im Kasten.“