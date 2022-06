Hunderte Liter Diesel aus Baufahrzeugen abgezapft

Bei einem Kettenbagger, der neben der Namloser Landesstraße in Stanzach abgestellt war, brachen Gauner am Wochenende den Tankdeckel auf und entwendeten aus dem Tank rund 400 Liter Diesel. „Durch diese Tat entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe“, heißt es seitens der Ermittler.