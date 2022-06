Alle bei Sturm sind scharf auf die Hymne!

„Männer, starten wir los!“ Kurz nach 16 Uhr legte Sturm Montag mit der Vorbereitung los. Noch ohne die Teamspieler und Goalie Siebenhandl (Prüfung). In den nächsten Wochen wird der Schweiß in Strömen rinnen. Auf den Vizemeister wartet schließlich ein intensiver Herbst mit bis zu 29 Spielen. „Ein Highlight-Herbst“, sagt Christian Ilzer zum Tanz auf drei Hochzeiten mit Bundesliga, Cup und Europacup. „Die Champions-League-Hymne zu hören, wäre natürlich fantastisch. Wir wollen in allen drei Bewerben gute Figur machen“, so der Coach, dem Andreas Schicker beim Auftakt Rosen streute: „Man muss es Chris hoch anrechnen, dass er den Weg mit uns weitergehen will. Das zeigt, dass er noch hungrig ist. Woanders hätte er vielleicht mehr verdienen können“, so der Sportdirektor.