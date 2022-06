Aufräum-Coach: Ordnung ist ihr halbes Leben

Aufräumen will gelernt sein, Ordnung zu halten erst recht. Wer damit seine liebe Not hat, kann Anita Böheim kontaktieren. Die Steirerin ist seit dem Vorjahr nebenberuflich als „Aufräum-Coach“ tätig und kämpft seither an vorderster Front mit ihren Kunden für aufgeräumte Zimmer und ordentliche Schränke.