Schlager-Nacht mit vielen Stars im Weinviertel

„Die Fans standen auf den Bänken, tanzten auch auf den Tischen und es wurde lautstark mitgesungen. Also all das, was einen guten Schlager-Abend ausmacht“, meinten die Besucher. Ganz besonders machten diesen Abend Schlager-Stars wie Melissa Naschenweng und Band, Die Draufgänger und Chris Steger, die sich auf der Bühne die Mikrofone in die Hand gaben.