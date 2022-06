Paar bei Heuarbeiten von Kreisler erfasst

Das Paar war gegen 14.40 Uhr mit Heuarbeiten auf einem Feld in Weer beschäftigt. Der Heukreisler war zu diesem Zeitpunkt am Traktor angehängt. Als der Bauer das Gerät bei laufendem Motor ausklappen wollte, setzte sich der Kreisler aus bisher noch ungeklärter Ursache in Bewegung, erfasste den Mann und zog ihn hinein. Er blieb schwer verletzt neben dem linken Hinterreifen liegen.