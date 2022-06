Steirische Apfelbäume erhalten jetzt ein Solardach

Wo normalerweise dunkle Hagelnetze über Obstkulturen hängen, stehen in der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Haidegg in Graz Fotovoltaik-Paneele. Aber sie sind anders, nicht durchgehend schwarz, so wie man sie von Hausdächern kennt. „Die Hälfte des Lichts lassen sie durch“, erklärt Leonhard Steinbauer, der Referatsleiter für Obst- und Weinbau. Die sogenannte Agri-PV-Anlage vereint Obstbau mit Solarenergie.