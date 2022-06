Österreich - Frankreich: Die Aufstellung ist da

Die Aufstellung ist da. Österreich startet in das Nations-League-Spiel gegen Frankreich mit einer Elf, die von der Defensive her stark der Startelf vom Kroatien-Spiel erinnert. Im Vergleich zur Auswärtspartie in Osijek rückt David Alaba statt Kevin Danso in die Abwehr, mit Gernot Trauner, Stefan Lainer und Maximilian Wöber ist es ansonsten die gleiche Viererkette.