„Wir werden von der Stadt im Stich gelassen“

Die Spielsachen der Kinder sind verbrannt – Kleidung, Schuhe und das restliche Inventar der Eltern teils komplett verkohlt. Nicole S. und ihr Partner Ali K. haben durch den verheerenden Brand am 15. Mai nicht nur ihr ganzes Hab und Gut verloren, sondern wurden auch vorübergehend obdachlos. „Wir waren an diesem Nachmittag mit den Kindern schwimmen. Unseren Hund und den einer Verwandten ließen wir zu Hause“, erinnert sich der 41-Jährige. In der Wohnung in der Innsbrucker Technikerstraße wurde eine Grabkerze offenbar nicht richtig ausgeblasen. „Wir haben einen kleinen Altar für meine fünf Tage zuvor verstorbene Mutter errichtet“, sagt Nicole. Die Kerze dürfte umgefallen sein und den Brand ausgelöst haben. Die Tiere konnten gerettet werden.