Drogen-Oma (78) mit zwei Kilo Kokain erwischt

Der Flughafen der Schweizer Metropole Zürich ist nicht nur für Reisende aus Vorarlberg ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Auch für den Drogenschmuggel scheint der Airport von Bedeutung. In den vergangenen Monaten gingen den Schweizer Behörden immer wieder Schmuggler ins Netz, die aus der brasilianischen Stadt Sao Paolo gekommen waren. Von dort kam am Donnerstag auch jene Drogenkurierin, die sonst aber so gar nicht ins klassische Schmugglerbild passen will.