Sportchef Grabherr sucht weiter nach Alternativen

Markus Schopp, Martin Stocklasa! Die Shortlist von Altachs Sportchef Werner Grabherr in Sachen Trainersuche, hat in den letzten Tagen Risse bekommen. Schopp hat Auslandsangebote vorliegen, damit scheidet der Steirer, der mit der Zusage in Altach schon zu lange zögert, aus dieser Shortlist de facto aus. Stocklasa weilt - wie berichtet - mit dem Liechtensteiner Nationalteam im Ausland, könnte - so ihn der Verband des Fürstentums freigibt - frühestens am 15. Juni ins Altach-Training einsteigen.