Spenden für Marienbild aus Kirche gestohlen

Unverschämte Diebe waren am Dienstag in Klöch unterwegs. Die bislang unbekannten Täter öffneten am Dienstag, in der Zeit zwischen 10.30 und 19 Uhr, in der Pfarrkirche des Ortes zwei Spendenboxen aus Karton, die mit Superkleber verklebt waren und stahlen daraus einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Spenden waren eigentlich für die Restaurierung eines Marienbildes gedacht.