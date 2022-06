Herwig van Staa: Neue Bescheidenheit zum 80er

Sie haben 50 Jahre Erfahrung: Was bedeutet der Ukraine-Konflikt für Europa?

Das Schicksal Europas entscheidet sich am Schicksal Russlands und der Ukraine und umgekehrt. Ich hätte seinerzeit wegen der Rohstoffquellen in Russland Kooperation befürwortet. Aber in meinen Funktionen ist man nicht einmal ein Beistrich in der Weltgeschichte.