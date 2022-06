„Spendenbereitschaft ist in Tirol anhaltend hoch“

„Mit Geldspenden ist uns am meisten geholfen“

„Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung war von Beginn an sehr stark“, berichtet indes Viktor Trager, zuständig für die externe Kommunikation der SOS-Kinderdörfer in Tirol. Auch viele Tiroler Unternehmen, kleine Betriebe und große Firmen haben die Ukraine-Nothilfe unterstützt. Zudem gab es „in verstärktem Maße beeindruckende privaten Initiativen“.