Flavia Solva: Ein Mythos erwacht zum Leben

Denn die Ligen, in denen sich Flavia bewegte, waren einmal andere. 1969 stieg man in die Landesliga auf - bis 1989 sollte man zumindest dieses Niveau halten. Zwischen 1977 und 1981 gab’s in 61 Heimspielen 51 (!) Siege, mit einem Torverhältnis-Rekord von 168:44. Das Römerstadion war gefürchtet. 1981 stürmte man in die zweite Division, in der man 1985 am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga verspielte. Dennoch gab’s Fußballfeste der Superlative.