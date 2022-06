Jetzt wehrt sich Lewandowski gegen Bayern-Attacken

„Wir sind keine Feinde“

„Der FC Bayern und ich sind keine Feinde“, so der 33-jährige Stürmer. Er fühle einfach, dass es Zeit für eine neue Etappe in seiner Karriere sei. Entgegen Behauptungen vieler enttäuschter Bayern-Fans versicherte der Angreifer aber: „Ich will nichts erzwingen. Ich habe immer versucht, mein Bestes für den FC Bayern zu geben, um die Erwartungen der Mannschaft und der Fans zu erfüllen. Ich schätze die Bayern-Fans, sie haben mich immer unterstützt. Wenn ich in Bezug auf meine Situation nicht ehrlich wäre, würde ich das Gefühl haben, dass ich den Fans gegenüber nicht fair bin.“