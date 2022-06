Bayerns Lewandowski: „Etwas ist in mir gestorben“

„Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit“, betonte der 33-Jährige in einem Podcast des polnischen Sportportals „Onet Sport“. Er hoffe nun, „eine gemeinsame Lösung zu finden“. Und Lewandowski findet drastische Worte: „Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben!“ Der Bundesliga-Torschützenkönig will zum FC Barcelona, noch in diesem Sommer.