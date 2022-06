Pinzgauer: „Eine Mure hat Papa und Mama erwischt“

„Ein Schlammwall ist dann durch das Fenster und hat meine Mutter getroffen. Sie hat eine Gehirnerschütterung erlitten.“ Der Landwirt konnte sich selbst aus dem Schlamm befreien, Nachbarn eilten herbei, leisteten Erste Hilfe. Die Rettung brachte das Ehepaar in die Spitäler Mittersill und Zell am See. „Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut, Gott sei Dank.“