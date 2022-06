In Graz genießt „Kalashnikov“ noch einen guten Ruf

Aber auch darüber hinaus kommt man in Graz ganz schön rum, buchstäblich in dem Fall. Stichworte: Pot, Column Still, XO, VSOP. Wer jetzt noch keinen Durchblick hat, wird den vermutlich spätestens dann haben, wenn „About drinks“, das neue Spirituosenfestival, hier Station gemacht hat. Am 17. und 18. Juni werden 100 Sorten Rum aus aller Welt die Seifenfabrik hochprozentig machen. Und das soll keine schnöde Verkostung werden - sondern eine Party mit Karibikflair.