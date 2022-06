In anderen Fällen war die Grundverkehrskommission bekanntlich weit weniger streng. Der Landesrechnungshof kritisierte in einem Bericht zu den Grundverkehrskommissionen im Pinzgau die mangelhafte Kontrolle von Grundstücksverkäufen heftig. Die „Krone“ berichtete bereits mehrfach über zweifelhafte Flächendeals. So ist etwa die Lebensgefährtin eines bekannten Pinzgauer Notars Besitzerin mehrerer landwirtschaftlicher Anwesen. Die SPÖ hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingeschaltet. „Ich bin erschüttert, wie man mit echten Bauern umgeht“, sagt Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. Mantesso selbst setzt ebenfalls auf die WKStA: „Ich werde weiter für meine Pferde kämpfen.“