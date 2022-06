Ordensfrau bringt als Clown Patienten zum Lachen

„Wir haben es sehr einfach“

Seelenruhig füllt die Ordensfrau Wasser in zwei Gläser und bittet an den Küchentisch in ihrer Grazer Wohnung. „Wir haben es sehr einfach“, sagt Wedenig, die seit ihrem 21. Lebensjahr als Kleine Schwester Jesu in einer Gemeinschaft lebt, die in 60 Ländern vertreten ist und voller Gottvertrauen ihren Weg geht.