Bessere Bezahlung gegen Notärzte-Mangel

„Wird immer schwieriger“

Von großen Lücken will man beim Roten Kreuz nichts wissen. Man bestätigt aber, dass es immer schwieriger wird, ärztliches Personal zu finden. „Das betrifft aber nicht nur den Rettungsdienst“, so eine Sprecherin. Um mehr Interessenten zu finden, soll daher der Stundensatz erhöht werden. „Wir sind in Gesprächen mit dem Land, die Forderungen der Ärzteschaft wurden bereits deponiert“, betont man beim Roten Kreuz.