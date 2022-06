Für die Raiders beginnt eine komplett neue Ära

Die besten Tiroler Footballspieler nehmen erstmals an einer länderübergreifenden europäischen Liga teil. Die Raiders Tirol steigen am Sonntag voller Vorfreude in die (semi-)professionelle „European League of Football“ ein. Die ELF ist die oberste Leistungsklasse in Europa und soll Talenten den Sprung in das Football-Schlaraffenland Amerika ermöglichen. Gleich zu Beginn wartet das Duell mit dem ewigen Konkurrenten Vienna Vikings auf die Raiders.