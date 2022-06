Einsatzflut: Frau will sich nicht helfen lassen

Rotes Kreuz „kann nur auf die Angebote hinweisen“

Die „Tiroler Krone“ fragte beim Roten Kreuz nach. „In der Tat wird besagte Person häufig und regelmäßig durch Teams des Rettungsdienstes versorgt“, sagt Pressesprecherin Christine Widmann und rechnet vor, dass „bei rund der Hälfte aller Versorgungen ein Transport in das Krankenhaus stattfindet.“ In der anderen Hälfte der Fälle spreche sich die Frau gegen die Einlieferung in das Spital aus.