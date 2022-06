Krebs ist in vielen Fällen kein Todesurteil mehr

Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) präsentierte am Freitag den aktuellen Krebsregisterbericht - und konnte berichten, das die Krebssterblichkeit in Vorarlberg zurückgegangen ist. 65 Prozent der Frauen und 62 Prozent der Männer mit der Diagnose Krebs überleben zumindest fünf Jahre - bei der Präsentation des Krebsregisterberichts im Jahre 2018 hatten die Überlebensraten noch 60 bzw. 56 Prozent betragen. Am Ende des Jahres 2018 (die am Freitag präsentierten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 2016 bis 2018) lebten in Vorarlberg rund 18.200 Personen mit einer Krebsdiagnose, im Durchschnitt erkrankten pro Jahr 831 Frauen sowie 978 Männer neu an Krebs. Zum Zeitpunkt der Diagnose waren die Frauen im Schnitt 67 Jahre alt, die Männer 69.