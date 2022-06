Starbucks kommt noch heuer nach Oberösterreich

Wunsch nach neuen Standorten ist groß

„Der Wunsch unserer Konsument:innen nach weiteren Standorten in Österreich ist groß. Das merken wir vor allem auf unseren eigenen Social Media-Kanälen sehr stark, aber auch das viel besuchte Opening in Innsbruck hat dies bestätigt. Mit der Location in der PlusCity haben wir den idealen Platz gefunden, unsere Gäste zukünftig auch in Oberösterreich begrüßen und ihnen die Starbucks Coffee Experience bieten zu können“, so Stefan Hungenberg, General Manager für Starbucks Österreich und Schweiz.