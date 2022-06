Hüttau und das Fritztal sind gut versorgt

Bereits seit 29 Jahren ist Rupert Bergmüller Bürgermeister in Hüttau. Die Wahl im Jahr 1993 war seine erste, die in zwei Jahren womöglich nicht die letzte. Mit 65 Jahren blickt der ÖVP-Ortschef zufrieden auf sein 30-Jahre-Jubiläum im kommenden Jahr. „Ich mache es noch immer gern, aber das Bürgermeister-Dasein ist schwieriger geworden. Die Ansprüche der Leute sind höher“, so der Landwirt. Nur Peter Brandauer (Werfenweng) und Johann Strasser (Eugendorf) sind noch länger im Amt.