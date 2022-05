Neuer Raum für die Zukunft Bischofshofens

Neue Projekte schon in Vorbereitung

Bischofshofens größtes Bauprojekt, direkt neben dem Bahnhof und im Zentrum, ist fast abgeschlossen. Aber es warten bereits die nächsten: Bis 2024 muss sich in der „Neuen Heimat“ einiges tun. Der derzeitige Sportplatz soll zum Lackenhof, ans Nordende der Gemeinde, verlegt werden. Dafür wäre dann neben der Wielandner-Halle und der Volksschule Platz für einen Bildungscampus. Die Kindergartenschule Bischofshofen soll hier ihren neuen Standort bekommen, um nicht in die Bezirkshauptstadt St. Johann abzusiedeln. „Das Zeitfenster für dieses Projekt ist eng, aber machbar“, so Obinger.