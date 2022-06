Lehrlinge gesucht: „Brauchen Hochqualifizierte“

„Würde mich wieder so entscheiden“

Zwei Jahre später sitzt der 18-Jährige nun in der Grazer Lehrwerkstätte der ÖBB neben fünf weiteren Burschen im Computerraum und arbeitet an einen Donut. Dieser kann aber nicht verspeist werden – er wird am Laptop in einem Programm exakt gezeichnet. Das dient der Übung: Denn genau so werden auch Modelle für den 3D-Druck gemacht.