Weißenbachalm am Achensee: Beinahe ein Geheimtipp

Am westlichen Ende des Mauracher Ortsteils „Lärchenwiese“ beim Fahrverbot orientieren wir uns an „Weißenbachalm“ und wandern auf dem Schotterweg einwärts ins Weißenbachtal. Die Route verläuft bald im Wald (bei Weggabelung an „Weißenbachtal“ halten) und überquert dann ein erstes Mal den Weißenbach. Imposante Felswände ragen hier im Norden über uns empor.