Auslandspraktika feiern nach Covid großes Comeback

Fünf Stellen sollten vergeben werden. „Der Ansturm war groß. 65 Studenten haben sich beworben. Darum haben wir uns letztlich auch für sechs Praktikanten entschieden. Alle sind in der Endphase ihres Studiums“, so Hebein. Die Arbeitsfelder sind jedenfalls spannend. So werden große Rohrsysteme für Trink- und Abwasser gebaut oder hochwertiger Zement produziert. Sogar an der ersten Wasserstofftankstelle Sloweniens können Berufserfahrungen gesammelt werden.