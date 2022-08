Musikspektakel im August auf der Schlosswiese

Edmund

Ihre erste Single „Freindschoft“ ging auf allen Online-Musikchannels sofort durch die Decke und schaffte es auf Youtube bisher auf über 8 Mio. Klicks. Auch die neuen Singles sind alle in den Charts vertreten und laufen in den nationalen Radiosendern auf Dauerschleife. Ihre Fans können sich auf Wiener Schmäh und ehrliche Texte in Moosburg freuen.