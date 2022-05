Monza-Boss Berlusconi: „Bin süchtig nach Titeln“

29 Titel mit Milan

Die beiden eint die Lust am Erfolg: Mit Milan errang Berlusconi zwischen 1986 und 2017 gleich 29 Titel - darunter fünf in der Champions League und acht in der Serie A. Mit Monza gelang in vier Jahren der Aufstieg von der Serie C in die Serie A - nicht das letzte Kapitel der Erfolgs-Story: „Ich bin süchtig nach Titeln, will mit Monza erst die Serie A und dann die Champions League erobern. Und natürlich Milan besiegen“, tönt der Ex-Ministerpräsident.