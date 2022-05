Die Vorfreude auf herbstliche Kleinkunst wächst

Hader, Dorfer und Düringer: Ab Herbst warten aber nicht nur Kabarett-Granden auf die Besucher in der Bühne im Hof in St. Pölten. Dabei ist Ping Pong nicht nur ein Spiel, sondern auch das Motto in der Bühne im Hof in St. Pölten. Denn das Hin und Her zwischen Künstlern und Publikum wird auch in der kommenden Herbstsaison gewohnt intensiv und abwechslungsreich.