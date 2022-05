Berlusconi nach fünf Jahren zurück in der Serie A

„Wir haben es geschafft“, sagte Berlusconi nach dem Erfolg. Er freue sich auf die Duelle mit seinem Ex-Verein in der neuen Saison. „Mein Herz schlägt dann sowohl für den einen, als auch für den anderen Klub.“ Monza war erst 2020 der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse gelungen. Der mittlerweile 85-jährige Berlusconi führte den Verein also von der dritten bis in die erste Liga. Vereinspräsident ist sein 72-jähriger Bruder Paolo, der langjährige Milan-Vertraute Adriano Galliani firmiert als Vorstandschef.