„Habe Training nach 15 Minuten weinend beendet“

„Ich dachte mir: ‘Das soll Fußball sein? Hand in Hand mit jemandem laufen?‘ Da habe ich das Training nach 15 Minuten weinend beendet.“ Marko Stankovic erinnert sich in der neuesten Episode unseres Podcasts „Fußballgeschichte(n)“ noch detailgetreu an sein allererstes Fußballtraining - das er übrigens gemeinsam mit einem gewissen Roland Linz bei Leoben absolvierte. Stankovic, inzwischen Analytiker und Fieldreporter bei „Sky“, erinnert sich im ersten Teil des Gesprächs mit Michael Fally auch an seinen Wechsel zu Sturm Graz, seinen ersten Bundesliga-Triplepack, Mitspieler Mario Haas, den Gang nach Italien, den Wechsel zur Austria, Karl Daxbacher und Ivica Vastic.