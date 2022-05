Unseren Schulen gehen langsam die Lehrer aus

Mehr Geld für Unterstützungspersonal

Das Unterrichtsministerium will Abhilfe schaffen und kündigte an, mehr Geld für Unterstützungspersonal in die Hand nehmen zu wollen. Dieses soll das Lehrpersonal bei administrativen Tätigkeiten entlasten. „Ein guter erster Schritt“, würdigt man das bei der Gewerkschaft. Wenn es denn diesmal tatsächlich umgesetzt wird. Den Kern des Problems – den Mangel an Lehrern – löst das aber freilich auch nicht.