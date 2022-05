NÖ: Kletterer (69) bei Tour tödlich verunglückt

Ein 69-Jähriger ist am Samstag bei einer Klettertour in Niederösterreich ums Leben gekommen. Mit einem 58 Jahre alten Freund stieg er gegen Mittag im Klettergebiet Peilstein im Bezirk Baden im Bereich „Kleiner Zinnenkessel“ in die Route „Hahnenkamm“ ein. Sie kletterten über den Grat vor bis zum Standplatz der Route „Sonnenfinsternis“ und sicherten sich ab.