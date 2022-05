Eine Sommernacht mit Natalia Ushakova

Internationale Opernluft lässt sich am 3. Juli ab 19.30 Uhr im SommerTheaterPark in St. Pölten schnuppern. Operndiva Natalia Ushakova stattet der Landeshauptstadt einen Besuch ab. Mit im Gepäck hat sie neben dem Europaballett St. Pölten und dem Kaiserwalzerorchester auch Yulia Savrasova. Nach Auftritten in San Remo, Peking und Amsterdam steht für die Gewinnerin internationaler Gesangswettbewerbe nun ein Auftritt bei der Sommernachtsgala auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr geht es dann auf eine musikalische Reise durch die Welt der Oper. Es wartet ein Abend voll Leidenschaft und atemberaubender Improvisation auf alle Klassikfans und jene, die es noch werden wollen.