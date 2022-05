20. Todestag: Gedenken an Gerhard Lampersberg

Am Sonntag ist der 20. Todestag von Gerhard Lampersberg (1928 - 2002). Für Trigonale-Leiter Stefan Schweiger, der den (privaten) Tonhof einst wachgeküsst und jahrelang als erfolgreichen Kulturort betrieben hat, würdiger Anlass, um an unterschiedlichen Hörplätzen des Kärntners zu gedenken. Doch bevor sich Dom und Kunsthalle Konzert, Lesung und Erinnerungen öffnen, steht das stille Gedenken an das kunstsinnige Ehepaar an ihrem Grab bei der Friedhofs-Kapelle im Zentrum, wo man sich am morgigen Sonntag (17.30 Uhr) bei jedem Wetter einfinden kann.