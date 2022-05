Quester: „Es hätte besser laufen können“

Die Sonne strahlt vom Himmel, die historischen Boliden glänzen frisch poliert – für den ehemaligen Formel-1-Piloten Dieter Quester ist das kein Grund zur Freude. „Wir haben bereits jetzt mehr Strafpunkte bekommen, als wir wollten“, bedauert Quester, als er am Freitag gerade den Hindernisparcours in Fuschl am See verlässt. „Aber es hätte auch noch schlechter laufen können“, versucht sich die Rennlegende selbst bei Laune zu halten.