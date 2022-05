Schwerer Unfall auf S 36: Lenker wurde verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall musste die Feuerwehr Knittelfeld am heutigen Freitag ausrücken. Aus nicht näher bekannten Umständen verlor gegen 14:50 Uhr ein in Richtung Klagenfurt fahrender PKW Lenker auf der S36 Murtalschnellstraße bei Knittelfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam am Fahrbandrad zum Stillstand.