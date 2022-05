Minigolf mit Pongauer Dom statt Wiener Riesenrad

Von der Liechtenstein-Klamm auf den Hochkönig

Die Helix-Brücke in der Liechtensteinklamm wurde im Miniaturformat in einer Golfbahn verewigt. So auch die Burg Hohenwerfen, der Pongauer Dom oder etwa das Matrashaus am Hochkönig. „In den USA gibt es alle möglichen Bauwerke oder Sehenswürdigkeiten als Minigolf-Kurs. Ich wollte das einfach machen“, so Petritsch. Mit Tourismusverband und Stadtgemeinde wurde das Minigolf-Abenteuerland aus dem Rasen gestantzt. Über 400.000 Euro hat es alleine Petritsch gekostet.