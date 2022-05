Elektrisierende Übung im neuen Umspannwerk

Gleich zwei Einsätze geprobt

Zunächst musste unter Atemschutz ein Unfallopfer aus dem Keller gerettet werden. Im Anschluss daran wurde ein fiktiver Brand in der gerade in Bau befindlichen Anlage, die im Sommer in Betrieb gehen soll, bekämpft. Dabei wurde auch die automatische Löschanlage getestet. „Rund um den Trafo, der den Strom von 110 kV auf 380 kV umspannt, um ihn europaweit verteilen zu können, sind Wasserdüsen angebracht. Sie duschen ihn mit extrem hohem Druck im wahrsten Sinne des Wortes kalt ab“, erklärt Paul Zachoval, Betriebskoordinator des Netzbetreibers Austrian Power Grid (APG). Bei der Feuerwehr zieht man zufrieden Bilanz. „Wer auf den Krisenfall vorbereitet sein will, muss die Gegebenheiten kennen, um möglichst rasch reagieren und helfen zu können“, wird betont.