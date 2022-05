„Die Prognose für unser Kind macht uns Angst“

Matteo hat einen der raren Kindergartenplätze für schwer behinderte Kinder in Wien ergattert, besucht die Karl Schubert Schule in Liesing. „Es sind 40 Kinder auf der Warteliste. Auch da gibt es dringenden Handlungsbedarf“, setzt sich das Paar auch dafür ein, dass Eltern von Kindern mit Behinderung ihre Jobs nicht aufgeben müssen, weil es an Betreuungsplätzen mangelt. Und so in eine Armutsspirale geraten.