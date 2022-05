Vom Sattele hinab zum geheimnisvollen Moorsee

Die Route folgt wenig später am Wegende gleichbleibend einem Steig, jetzt wird ein erstes Hochmoor auf einem Steg überquert. Der Steig führt im Wald dann gleich an einem weiteren kleinen Moor vorüber. In der Folge verläuft er im steilen Waldgelände, eine Flanke querend, abwärts. Kinder gilt es hier besonders im Auge zu behalten.